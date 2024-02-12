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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف طريقة اختيار صفقاته للفريق الأول

صدى البلد

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رضاه التام عن صفقات الزمالك ومجلس الإدارة اجتهد بقوة من أجل دعم الفريق سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة .


وأضاف أحمد سليمان عبر برنامجه  الكابتن عبر قناة dmc أن عبد الله السعيد لاعب كبير واضافة للفريق وتم ضم أيضا لاعبين شباب ليكونوا دعم الفريق في الفترة المقبلة مؤكدا أن عبد الله السعيد رجع 10 سنين للخلف.


وواصل تصريحاته أن الثلاثي سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر لن يشاركوا في افريقيا وفي نفس الوقت لدينا 10 مباريات في 40 يوم في الفترة المقبلة فمن الضروري أن يكون هناك تجهيز كامل لهذه الملحمة .
واستطرد حديثه قائلا الزمالك فريق كبير ولايجب أن يتوقف علي لاعب وان المجلس بدأ في التفكير في الصفقات من قبل فك القيد ولكن من الصعب دعم الفريق بقوة في يناير لصعوبة الحصول علي لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والامور لم تتم بعشوائية بل بطريقة منظمة واصابة فتوح والونش لم تكن في الحسابات ولكن يوجد بدائل ومدير فني يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد .

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