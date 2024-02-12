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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منددا بجرائم إسرائيل.. القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية الألمانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفداً من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية بمقر المجلس بمنطقة التجمع الخامس.

ورحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بالوفد، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والألماني والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من الجهات،  ومنها الجامعات، وقد قام المجلس بتنظيم عدة لقاءات مع أكثر من 8000 طالب وطالبة من شباب الجامعات المصرية ليصبحوا سفراء في مجال حقوق الإنسان، وبناء جيل يكون قادر وواعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان كلا في مجاله.

كذلك، تم استعراض تعاون المجلس مع مؤسسات المجتمع المدني، ويقوم المجلس بتنظيم ملتقى منظمات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهة نظرهم وتقديمهم للمقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن المجلس يعمل على تقديم مشروعات قوانين ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ وذلك لكي تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام ومواءمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقد تطرق الحديث عن الأزمة في الأراضي الفلسطينية، وقد أكد المجلس دعوته للوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني، وأنه يجب على إسرائيل أن تخضع لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحترمها، مشددا على وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني وتأييد حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما أن الموقف المأساوي الحالي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني، حيث يوجد 2.3 مليون فلسطيني تقريبا يعيشون بدون طعام أو كهرباء أو مياه، وقد سعت مصر جاهدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة باعتبار أن ما يحدث في غزة يخالف كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة مبادئ حقوق الإنسان.

شارك في اللقاء السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، ومن جمعية الصداقة المصرية الألمانية فى البرلمان الألمانى أعضاء البرلمان الاتحادى الألمانى عن أحزاب، حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى CDÜ، حزب الأتحاد الاجتماعى المسيحى CSÜ  ، حزب الخضر GRÜNE ، حزب البديل من اجل المانيا AFD ، والحزب الديمقراطى الحر  FDP.

من الجدير بالذكر  أن جمعية الصداقة الألمانية المصرية هي جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتهدف الجمعية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الألماني والمصري، دعم التبادل الثقافي.

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