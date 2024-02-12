مشروعات سكنية مهمة لمتوسطي الدخل بالعلمين الجديدة.. تعرف عليها





يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة بمدينة العلمين الجديدة، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، ومشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، والحى اللاتينى، وغيرها من المشروعات التنموية بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

و ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة للعام المالى 2023-2024.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.