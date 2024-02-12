السجن المشدد 10 سنوات لـ«قهوجي» يُتاجر في المُخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط عاملا بمقهى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة أبوتيج .



صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع ، وحازم شوقي عقيل ، وشوكت زيان على، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 5693 لسنة 2023 جنايات قسم أبوتيج عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم أبوتيج برئاسة الرائد بركات أحمد بركات رئيس المباحث بقيام " سعد . ح . م " 45 عاما ، عامل بمقهى ، والسابق اتهامه في 35 قضية تنوعت ما بين إيصالات أمانة ومخدرات وسلاح ، بالاتجار في المواد المخدرة ويحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار .



وبتقنين الإجراءات قاد النقيب أيمن نجيب معاون مباحث وحدة قسم شرطة أبوتيج قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم بعد رصد تحركاته وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس شفاف بداخله 11 امبول بداخلها مادة الشابو المخدر و 8 لفافات لمادة الهيروين ومبلغ مالي 1105 جنيه كما عثر على سلاح أبيض " خنجر " .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه