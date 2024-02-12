أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة تحتضن عددًا كبيرًا من طلاب تايلاند في مختلف التخصصات: الشرعية، والعربية، والقانونية، والطب، والهندسة الزراعية، وأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوصي بالتعاون العلمي مع جميع الجهات التي تخدم المجتمع مما يساعد في نشر السلام، مشيرًا إلى أن طلاب تايلاند يتميزون بحب العلم والانضباط.

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا من مجلس الأمن القومي التايلاندي

وأضاف خلال لقائه بوفد مجلس الأمن القومي التايلاندي أن الأزهر الشريف يتميز باستقباله لطلاب من شتى دول العالم، ويحرص على تزويدهم بجميع العلوم والفنون التي تخدم مجتمعاتهم.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد التايلاندي عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وجامعته في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتخريج علماء يسهمون في خدمة تايلاند، مشيرًا إلى أن عددًا ممن تخرجوا في الأزهر الشريف يشغلون مناصب مهمة في مشيخة الإسلام بتايلاند.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

رانيا شحاتة: دعم فضيلة الإمام الأكبر للمرأة وسام لكل امرأة مصرية

تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلف قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رانيا إبراهيم شحاتة، للقيام بمهام رئيس إدارة المعادي التعليمية التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، لتكون أول امرأة في تاريخ الأزهر من ذوي الهمم تتولى منصب رئيس إدارة تعليمية لإحدى المناطق الأزهرية.

من جانبها أعربت الأستاذة رانيا شحاتة عن سعادتها بالثقة الغالية التي أولاها لها الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدة أن دعم فضيلة الإمام الأكبر للمرأة وذوي الهمم وسام على صدر كل امرأة مصرية، مؤكدة أن تكليفها برئاسة إدارة المعادي التعليمية بالقاهرة ثقة غالية تستوجب بذل أقصى درجات الجهد والإخلاص.

وكانت رانيا شحاتة، قد شغلت منصب شيخ معهد المعادي بنين الأزهري، قبل تكليفها بمنصبها الجديد، كرئيس إدارة المعادي التعليمية التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية.

يأتي هذا القرار تأكيدا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في دعم جهود المرأة وتمكينها وتقليدها المناصب المهمة في الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، علاوة على دعم وتشجيع ذوي الهمم، إيمانا من فضيلته بقدراتهم وعطائهم.