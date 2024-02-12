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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: كان لازم الدوري يرجع ويشتغل.. لو خلصنا منتصف أغسطس هتكون معجزة

شوبير
شوبير

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أهميه عودة الدوري مرة أخرى عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير:''كان لازم الدوري يرجع ويشتغل ، لو خلصنا في منتصف أغسطس هتكون معجزة''.

 

موضحاً أن الأهلي لم يلعب إلا ستة مبارايات من أصل ٣٤ مباراة كما أنه إلي الآن يلعب بصفة غير رسمية.

 

أكد خالد جادالله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب كوت ديفوار قدم أداء جيد بدءًا من دور الـ16 بعد قرار إقالة المدرب الفرنسي لويس جاسكيه، عقب دور المجموعات في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن المدرب الوطني الإيفواري الذي قاد المنتخب بعد ذلك، نجح في قيادة اللاعبين بشكل واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك درس مستفاد من كوت ديفوار بإقالة المدير الفني بشكل عاجل، كما أن المدرب المساعد لابد أن يكون قادرًا على تولي المسئولية في أي وقت، كما أن التنظيم كان رائعًا، وهناك سعادة كبيرة بمستوى البطولة".

 

وأضاف: "هناك تطور رهيب في الكرة الإفريقية، ومنتخب موريتانيا قدم مستوى رائع خلال البطولة، وكذلك كاب فيردي ومالي والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، هناك منتخبات وضح عليها التطور وأصبحوا يلعبون كرة قدم حديثة، ومستوى البطولة مميز".

وأكمل: "هناك تراجع واضح على مستوى بعض المنتخبات على رأسها الفرق العربية، وفوز كوت ديفوار لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، كان هناك حالة توفيق واضحة لهم".

وزاد: "اتحاد الكرة المصري لا يستطيع اتخاذ قرار إقالة فيتوريا بعد دور المجموعات، هناك معاناة حقيقية حتى بعد البطولة وجدنا أزمة في رحيله بسبب الشرط الجزائي، لدينا حالة تراجع واضحة ولا نشعر بذلك، لأننا نتحدث أكثر ما نعمل".

وأشار خالد جاد الله إلى ان لديه حالة تفاؤل بـ حسام حسن خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يستحق الفرصة وسيعمل بمنتهى الاخلاص مع شقيقه إبراهيم في تطوير أداء المنتخب جماعيا وفرديا.

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