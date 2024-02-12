أفريقية النواب تطالب بتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني مع دول القارة السمراء

عقدت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب إجتماعها أمس، برئاسة النائب شريف الجبلى (رئيس اللجنة)، لعرض إستراتيجية كلاً من وزارة الطيران المدنى، وشركات مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للشحن الجوى ومصر للطيران للخدمات الجوية، لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدنى والنقل الجوى، وسبل زيادة الخطوط المباشرة بين دول إفريقيا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، بحضور الطيار/ محمد ابراهيم موسى(رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، والطيار/ محمد غنيم عباس(رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي).

استعرض رؤساء شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي جهود الشركتين، حيث تم التأكيد على أن "مصر للطيران" رائدة في القارة الإفريقية كونها أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحرص وزارة الطيران المدني على تطوير القدرات الإستيعابية بالمطارات المصرية، وتحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وتطوير أسطول شركة مصر للطيران ونتج عن ذلك زيادة عدد الرحلات سواء لنقل الركاب أو الشحن الجوي، حيث كانت مصر للطيران قبل جائحة كورونا تقوم بتسيير رحلات إلى 18 نقطة بالقارة الإفريقية، وتم إضافة 5 نقاط جديدة وهناك 4 نقاط جديدة تحت الدراسة لتصبح 27 نقطة بنهاية عام 2024، وتم زيادة التردادت والسعة المقعدية لكل من (أبوجا – الجزائر – أسمرا – أكرا)، كما تهدف الشركة ضمن خطتها إلى زيادة عدد النقاط في الفترة القادمة، هذا إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تبلغ نحو 44 اتفاق مع الدول الإفريقية.

كما تم عرض أوجه شراكة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركات الطيران الافريقية بدول جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وانجولا، وهناك سعى للتوسع في الشراكات بما يسهم زيادة عدد الرحلات والحمولات المتوقعة سنويًا، وهذا ما يؤكد على حرص مصر على التعاون في مجال الطيران المدني مع الدول الشقيقة على مستوى القارة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة على ضرورة تشجيع حركة السياحة الإفريقية الوافدة إلى مصر وخاصة رحلات الترانزيت، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية لتنشيط وزيادة الرحلات الخاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بين مصر وإفريقيا، وجذب أعداد أكبر من السائحين من الدول الإفريقية على وجه الخصوص، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات، والتي من شأنها المساهمة في تنمية الحركة الجوية والسياحية إلى مصر على كافة المستويات، وفتح أسواق جديدة للنقل الجوي، وجذب مزيد من الاستثمارات والارتقاء بقطاع النقل الجوي المصري، وذلك يأتي فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا على ضرورة زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالدول الافريقية لزيادة حركة التجارة داخليًا وخارجيًا وزيادة تدفقات الاستثمار.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن السادة أعضاء اللجنة على دور مصر للطيران وجهودها المستمرة الملموسة لتطوير منظومة الطيران على مستوى القارة الافريقية.