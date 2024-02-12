بدء اجتماعات لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

بدأت اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة برئاسة الأردن وحضور السفير علي المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول للشؤون الاقتصادية للتحضير لاجتماعات الدورة 113 للمجلس على المستوى الوزاري المقررة يوم الخميس المقبل.



وتناقش اجتماعات اللجنة الملف الاقتصادي للدورة الحالية للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112-113)، وتقرير الأمين العام عن نشاط الجامعة بين الدورتين.

كما تناقش الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية القادمة المقررة في مملكة البحرين 2024.



وكانت اللجنة الاجتماعية للمجلس قد عقدت اجتماعها أمس في إطار التحضير لاجتماعات المجلس على المستوى الوزاري.