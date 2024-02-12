ثنائي الزمالك فتوح وأحمد حمدي يؤديان مرانا تأهليا.. تفاصيل

أدى أحمد فتوح وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش وديه ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين يعاني أحمد حمدي من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز