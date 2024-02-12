وزيرة الهجرة: نرحب بمقترحات أبناء الجاليات المصرية لدعم وتطوير خدمات مؤسسات الدولة

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على مساندة الدولة المصرية، معربة عن ترحيبها الكامل بأي أفكار ومقترحات من أبناء الجاليات المصرية من شأنها أن تسهم في دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة إلى المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.



وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال استقبال الوزيرة، لرئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية الدكتور محمد مكاوي، ونائب رئيس الجمعية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا سعيد عثمان؛ وذلك لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي بمصر، وفي إطار إستراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن والتواصل المباشر والمستمر معهم، وإدماجهم في خطة التنمية الوطنية.



واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، للمقترح المقدم من رئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية، لافتة إلى حرصها على فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالقطاع الطبي والمشاركة الفعّالة في خدمة الدولة المصرية، ودعم المبادرات الصحية القومية التي تطلقها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها القضاء على قوائم الانتظار.



وأكدت أن الوزارة مستعدة للتعاون في شتى المجالات وهو ما يتم مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، واستقدام الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجا، بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في رؤية الدولة المصرية 2030.



واستعرضت إطلاق الوزارة استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، وجاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج بدعم المجال الصحي والطبي في مصر وكذلك التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة إلى لقائها مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالأجازات لدعم المجال الصحي في مصر.

وفي السياق ذاته، تحدث رئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية، عن مقترحه الخاص بشأن استقدام عدد من الأطباء الهولنديين لخدمة المواطنين المصريين في المحافظات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدا حرصه على التعاون مع وزارة الهجرة، بجانب وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه سيتم التحضير لزيارة وفد من 15 طبيبا هولنديا في أكثر من تخصص على رأسهم جراحة القلب، وعدد من الاستشاريين في تخصص غرف العمليات والعناية المركزة، بالإضافة إلى متخصصين في التعامل مع الأجهزة المتقدمة بشأن عمليات جراحة القلب، ومتخصصين في التدريب بمجال التمريض.



واستعرض رئيس الجمعية أنشطتها المختلفة لتقديم خدمات طبية مختلفة للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، علاوة على التبرع لعدد كبير من المستشفيات بمختلف المحافظات، وخلال هذه الفترة يتم العمل على التنسيق للتبرع بثلاثة أجهزة بتكنولوجيا متقدمة ومتطورة لجراحات القلب.



وشهد اللقاء استعراض مقترح من رئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية يتضمن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والجمعية ومستشفى مجدي يعقوب لجراحة القلب، والذي يستهدف العمل لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية متقدمة تكنولوجيا لعلاج القلب.



وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة الهجرة على ترحيبها بمقترح رئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية، موجهة بجمع البيانات الخاصة بالأطباء الهولنديين للتواصل مع وزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التعاون مع المستشفيات الجامعية، لاستخراج التصاريح اللازمة لهم، كذلك وضع آلية التعاون من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.