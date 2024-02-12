عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

صدى البلد

كرم الفنان اللبناني فادي إبراهيم من قبل إدارة مهرجان الزمن الجميل في المستشفى تقديرًا لإسهاماته الفنية الكبيرة. 

وجاء هذا التكريم بعد إجراء عملية بتر لساقه بسبب تعرضه لفشل كلوي.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر وفدًا من أعضاء لجنة مهرجان الزمن الجميل وهم يحتفلون بتكريم الفنان فادي إبراهيم في المستشفى. 

نشر الفنان طوني كيوان، صوراً من غرفة المستشفى للفنان فادي ابراهيم  عبر حسابه على "انستجرام.


وظهر في الصور كيوان مع ابراهيم، والعميد الركن جان نهرا.

 

ويذكر ان  أصابت الفنان اللبناني فادي إبراهيم، وأسرته ومحبيه فاجعة ، بعد ما أُصيب بأزمة صحية سيئة، أدت في النهاية إلى بتر ساقه.


بتر ساق الفنان فادي إبراهيم 
وأكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

 

 

طلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.

 

 

الفنان اللبنانى فادى إبراهيم الفنان فادي ابراهيم اللبنانى فادى إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

حكم التعزية في الميت وهل إقامة سرادق العزاء حرام؟ .. ضوابط شرعية يغفل عنها

قرار عاجل من النقض ضد سائقي قطار طهطا سوهاج

اشتيه: الشعب الفلسطيني باق على أراضيه ولن يغادرها

تاجروا مع الله ومترفعوش الأسعار | تحذير حكومي للبائعين.. وبشرى بشأن الخضروات والفاكهة

400 طن دقيق وأرز .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السوق السوداء

مهلة أسبوعا .. محكمة هولندية تأمر الحكومة بتوجيه ضربة قوية إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

زي الجاهز.. طريقة عمل السينابون بأسرار المحلات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ