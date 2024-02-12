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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من الإمارات وسلطنة عمان لأهالي قطاع غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء ،اليوم / الاثنين/، طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة .


وقال مصدر مسؤول بمطار العريش بأن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات وتحمل على متنها 48 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والخيام لصالح المستشفى الإماراتي الميداني في غزة، وإنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري ، وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ).


وأضاف المصدر أن الطائرة الثانية قادمة من سلطنة عمان وتحمل على متنها 22 طنا من المواد الغذائية مقدمة من العمانية للأعمال الخيرية .


وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 579 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 463 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.
 

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