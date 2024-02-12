محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت وضبط الإشغالات والتعديات

شدد محافظ الاسكندرية محمد الشريف، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والكافيهات والصيدليات لغلق المنشآت المخالفة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية وتوافرها ومنع احتكارها.



وأسفرت الحملات التي قامت بها الإدارات المختلفة بحي وسط عن التحفظ على 85 حالة إشغال متنوعة وتحرير 25 محضرا (صحة وتموين وقوى عاملة وبيئة وأمن صناعي)، و 10 إنذارات وتحصيل مبلغ 38 ألف جنيه غرامات فورية، كما تم المرور على 4 صيدليات بدائرة الحي والتأكد من الالتزام بتصاريح مزاولة المهنة، كما تم إعدام كمية من الدقيق منتهية الصلاحية خلال مرور مسئولي الأمن الصناعي على 6 منشآت للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وتأمين بيئة العمل.



وقام حي الجمرك - خلال حملاته - بغلق وتشميع منشأة مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 112 ألف جنيه، وتحرير 16 إنذارا متنوعا، و16 محضرا، والتحفظ على 71 حالة إشغال، وفتح الطرق وتسهيل حركة المرور، كما قام مكتب مراقبة الأغذية بسحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

