عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء إصابته .. أحمد حسن يعلن خبرا جديدا عن بيرسي تاو

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عوده بيرسي تاو إلي القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"بيرسي تاو يعود إلي القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع جنوب افريقيا في كأس الأمم الإفريقية".

 

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرض مهاجم النادي الأهلي، بيرسي تاو، للإصابة خلال تواجده بكوت ديفوار رفقة منتخب بلاده جنوب أفريقيا، والذي يستعد لمواجهة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية ضد الكونغو الديمقراطية، وتم توضيح الحقيقة في تصريحات للمتحدثة الإعلامية في منتخب جنوب أفريقيا.

وأكدت المتحدثة الإعلامية لمنتخب جنوب أفريقيا، في تصريحات لصحيفة “كيك أوف”، أن إصابة بيرسي تاو في كوت ديفوار ليست حقيقية، وأن اللاعب يتمتع بجاهزية تامة للمشاركة في المباريات، وأن غيابه عن التدريبات الأخيرة جاء بقرار من المدير الفني لإراحته.

وأوضحت المتحدثة أن بيرسي تاو سيكون جاهزًا لمواجهة الكونغو بكأس الأمم الأفريقية، وأنه تمت إراحته مؤخرًا بقرار من الجهاز الفني لتأمين حالته البدنية.

من جانبه، قام مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بالاتصال ببيرسي تاو للاطمئنان على حالته، وتكليف الجهاز الإداري بالتنسيق مع اللاعب لتسهيل عودته إلى الفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام قمة الحكومات في دبي

‏رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. اعرف السبب

النواب يوافق على زيادة فترة قسط التأمينات لـ20 عاما بدلا من 15

محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ