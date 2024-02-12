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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية : نولي اهتماما بالغا بملف النظافة

صدى البلد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، بحسب بيان، اليوم الاثنين، جهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.


وعلى صعيد أخر.. تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور طابور الصباح بمدرسة محمد أبوزيد الصعيدي الإبتدائية بقرية بلقينا.


واطمأن إلى تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني، والتي وردت إلى المدرسة.. مثنيا على حسن سير العملية التعليمية.


وتوجه ناصر حسن إلى مدرسة سيد سبلة الإعدادية بنات، حيث تابع عددا من الفصول، وشهد حصة لمادة العلوم داخل المعمل، وأشاد بالمستوى المتميز والتفاعل الجيد بين المعلمة والطالبات، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس.


ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولا بأول، مؤكدا على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.

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