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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

أحمد حسن
أحمد حسن

علق اللاعب أحمد حسن علي مبارة الزمالك وليفلز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

 

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يهزم ليفلز بهدفين وديا سجلهما ناصر ماهر والجزيري".

 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وسيد عبد الله " نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.


سيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول ونجح ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 29 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.


وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعزيز التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

 

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، ياسر حمد ومحمد عاطف وزياد كمال
بدلاً من مصطفى الزناري و مهاب ياسر و سيف جعفر. 


وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور لتعزيز التقدم، ودفع الجهاز الفني بعبد الرحمن نفاد بدلاً من محمد عواد، وفي الدقيقة 83 سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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