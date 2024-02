ندوة بهندسة عين شمس تستعرض الاتجاهات البحثية بوكالة الفضاء المصرية

نظمت لجنة المؤتمرات بكلية الهندسة، جامعة عين شمس بعنوان:

COMPETITIVE SCHOLARSHIPS FOR MASTER’S AND DOCTORAL STUDIES PROVIDED BY THE EGYPTIAN SPACE AGENCY UNDER THE JOINT SUPERVISION SYSTEM.

‎وقام بتقديمها الدكتور محمد كساب رئيس الشعبة الميكانيكية بوكالة الفضاء المصرية.



استعرضت الندوة الاتجاهات البحثية بوكالة الفضاء المصرية والنقاط البحثية المتاحة لطلبة الماجيستير والدكتوراة والباحثين وكذلك المنح المتاحة من الوكالة لطلبة الدراسات العليا بنظام الإشراف المشترك.



اشتملت الندوة ايضا على ثلاث محاضرات موجزة حيث قام د. محمد كساب بشرح طرق التصنيع للأقمار الصناعية بتصنيفاتها وأحجامها المختلفة كذلك تنوع الاتجاهات البحثية والعلمية التي يتطلبها التصميم والتصنيع الناجح للأقمار الصناعية، تلاها عرض للنقاط البحثية المقترحة من الوكالة في مجالات ميكانيكا الإنتاج والميكاترونيكس وكذلك هندسة الحاسبات والاتصالات، وأخيراً اختتمت الندوة بعرض لبعض المنح الدراسية المتاحة من الوكالة وإمكانية استخدام المعامل والأجهزة الخاصة بالوكالة. وتميزت الندوة بمشاركة فعالة من الباحثين المهتمين بهذا المجال البحثي وتم تبادل الآراء والتجارب وأمثلة لمشروعات التعاون السابقة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية.