تدريبات بدنية إضافية للاعبي مباراة ليفز بالزمالك ..تفاصيل

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين خاضوا ودية ليفلز اليوم، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى في الثانية والنصف عصر اليوم أمام فريق الفيوم على ملعب نادي البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز