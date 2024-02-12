محافظة الجيزة: رفع كفاءة 147 معدة وسيارة نظافة وتحفيز عمال الورش ماديا

تمكنت محافظة الجيزة من رفع كفاءة وصيانة 147 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا مئات الملايين للعمل مجددا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف أو لتحسين كفاءتها للعمل وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقا من توجيهات الدولة الخاصة برفع جاهزية السيارات والمعدات حيث وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.



وقال المحافظ اليوم الاثنين بأن التكلفة الإجمالية للإصلاح لعدد 147 معدة نظافة متنوعة الحجم والمهام حوالي 18 مليونا، مشيرا إلى أنه تم إعادتهم مجددا للعمل بعد توقف العديد منهم حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.



وكلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة المعدات الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج لتدعيم لمعدات النظافة بها استمرارا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد أنه سيتم تحفيز عمال الورش ماديا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليا.. مشيرا إلى الدفع بأي معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجة لتدعيم منظومة النظافة بها.