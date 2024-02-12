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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن 4 قرى بأهناسيا لمدة 13 ساعة لأعمال التطهير ..غدا

صدى البلد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه في 4 قرى بمركز أهناسيا غدا /الثلاثاء/ من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 9 مساء لمدة 13 ساعة ؛ لتطهير محطة مياه منشأة عبد الصمد .


وأضافت الشركة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن أعمال التطهير تستلزم إيقاف أعمال المحطة ، مشيرة إلى أن القرى المتأثرة هي ( منشأة عبد الصمد ، منهرو ، وش الباب ، و ننا).


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية، بتدبير الاحتياجات الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن. 
 

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