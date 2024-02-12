رئيس جامعة بني سويف يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي غزة بالمستشفيات

وجه رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية؛ مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، وفقا للدور المجتمعي للجامعة في دعم الشعب الفلسطيني من خلال خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين الفلسطينيين.



وقال رئيس الجامعة - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - إنه تم استقبال عدد من مصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية ؛لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم، منوها إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذً توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر المركزية، ومواقف الدولة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبالها من مرضي الأورام، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم ، وتجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.



وأضاف: أن الجامعة استقبلت أيضاً عدد من مرافقين الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتم تسكينهم وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكافة الخدمات التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.

