باحث: الدور المصري الأكثر فاعلية ومحورية في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية|فيديو

قال محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الأستراتيجية، إن الدور المصري هو الأكثر فاعلية و محورية في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تقف دائماً ضد تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف محمد فوزي خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن مصر لديها كافة الأدوات للتعامل مع جميع ما يهدد أمنها القومي، لافتاً إلى أن بيان الخارجية المصرية الذي صدر بالأمس جاء بالتزامن مع تنامي التحركات الإسرائيلية الخاصة بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتابع:"البيان أكد على جملة الثوابت المصرية، وهي رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، أو ما يتعلق بكون هذه التحركات الإسرائيلية تدفع بإتساع نطاق الحرب، و استمرار حالة التوتر الإقليمي"