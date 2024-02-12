إعلام أمريكي: بايدن محبط من نتنياهو ووصفه بـ”الأحمق” في محادثات مغلقة

نشرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "محبط" من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة أجراها، بعد فشله في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة.

بحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية قال بايدن أيضا أنه يرى نتنياهو "عقبة"، وأشار إلى أنه يجعل حياته "صعبة".

ووفقا للتقرير، فإن الرئيس الأمريكي عبر عن غضبه في محادثاته الخاصة مع نتنياهو، التي كان بعضها مع المانحين لحملته الانتخابية الرئاسية، وأعرب عن أسفه لعدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة.