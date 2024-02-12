أسعار أقل 20% .. بشرى من الزراعة قبل شهر رمضان 2024

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد القرش، إن منافذ البيع التابعة للدولة سوف يتوفر بها جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان مثل "ياميش رمضان" واللحوم والدواجن، مؤكدا أن هناك توجيه بزيادة كميات السلع في منافذ بيع الدولة.



وأضاف القرش - خلال لقائه عبر قناة "دي إم سي" اليوم الاثنين- أن منافذ بيع الدولة هدفها مواجهة استغلال بعض التجار، مبينا أن الأسعار في منافذ البيع مناسبة للغاية و تقل عن الأسواق بحوالي 20%، و منتجاتها ذات جودة عالية.



وأشار إلى أن الدولة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهلينا" وهدفها طرح منتجات الفلاح المصري في منافذ البيع التابعة للدولة، مما يحسن من القدرة التسويقية للمنتجين، و القدرة الشرائية للمستهلك.



ولفت إلى أنه تم الموافقة على استيراد 154 ألفا و 600 رأس ماشية من الخارج منها 120 ألف رأس بغرض التربية؛ مما تساعد في تحسين السلالة والإنتاجية، كما أن هناك كمية أخرى يتم استيرادها للذبح الفوري لتلبية احتياجات السوق إلى جانب أن هناك إنتاجا محليا كبيرا.



وحول إجراءات الفحص البيطري لرؤوس الماشية التى تدخل للذبح الفوري، قال القرش، إن هناك إجراءات مكثفة لضمان جودة كل منتج يدخل الدولة المصرية، في إشارة إلى أن إدارة الحجر البيطري تقوم بتشكيل لجان لفحص اللحوم في بلد المنشأ، كما أن الفحص مستمر في كل ما يقدم للمواطنين.

