عيد الحب .. سعد رمضان وتانيا قسيس في ديو غنائي

جمع ديو جديد بين الفنانة تانيا قسيس والفنان سعد رمضان باللغة الفصحى بعنوان "هوى امرأة"، وهو أوّل عمل مشترك يجمعهما بمناسبة عيد الحب.

الأغنية من كلمات وألحان طوني كرم، توزيع فتشي كلندريان، وقد تمّ تسجيلها مع الArmenian State Symphony Orchestra بالتعاون مع ال Kandinsky Chamber Orchestra في يريفان - أرمينيا.

تمّ تصوير هذا العمل في إطار حفل "زمن" على خشبة مسرح كازينو لبنان وأصبحت الأغنية متوفّرة على كل المنصات الموسيقية الرقمية والتواصل الاجتماعي.

وكانت آخر حفلات سعد رمضان فى رأس السنة في أربيل، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل، ورفع شعار SoldOut.

وكشف سعد رمضان، أنه يتحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية "نسيتك والله".