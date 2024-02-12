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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المعلمين تعلن زيادة مالية جديدة في الميزة التأمينية ورفع دعم الخدمات ..الأربعاء

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

تعقد نقابة المعلمين بعد غد الأربعاء، مؤتمرها السنوي العام برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بحضور رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لاعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على أثرها سيتم خلال المؤتمر إعلان قيمة الزيادة الجديدة فى الميزة التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة التى سوف يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد، تطبق على الخارجين على المعاش بدءا من أول يناير  2024.

كما سيشهد المؤتمر إعلان جهود المجلس الحالي للنقابة ، بالأرقام والاحصائيات ما تم من تطوير للخدمات منذ تولى المسئولية فى يونيو عام 2014 ، وكشف قيمة المصروفات خلال السنوات الماضية ومنها المعاشات وخدمات صندوق الزمالة .

ووضع مجلس نقابة المعلمين الحالى برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قاعدة أساسية منذ عام 2014 ، مستمرة حتى العام الحالى 2024، بعمل دراسة اكتوارية كل عام يقوم بها أحد الخبراء الماليين المعتمدين ، يتحدد على أثرها زيادة مالية سنويا فى الميزة التأمينية لصندوق الزمالة وهو المبلغ المالى الذى يحصل عليه المعلم عند بلوغه سن المعاش، بالإضافة لزيادة المخصصات المالية للخدمات التى تقدمها النقابة للمعلمين، منها القرض الحسن وقرض الزواج، وجميعها دون فوائد، بجانب الإعانات المالية لأصحاب الأمراض المستعصية ، وإعانة الوفاة بحادث، ودعم العمرة للأعضاء.

جدير بالذكر، أن آخر زيادة مالية للميزة التأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش هى 37 ألف جنيه، تم اقرارها فى بداية العام الماضى 2023، وينتظر إعلان زيادتها فى المؤتمر الذى تعقده النقابة بعد غد الأربعاء ، والتى ظلت 13 عاما سابقة لوجود مجلس النقابة الحالى دون أي زيادة.

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