التموين تكشف أسباب تباين أسعار السلع الفترة الماضية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك تفاوت في الأسعار نتيجة سعر الصرف في السوق الموازي، عندما يكون هناك استقرار في سعر الصرف سيكون هناك انخفاض، وهناك تاثير اخر وهو ارتفاع بعض السلع في البورصة العالمية، وكذلك مصاريف الشحن، والتضخم، نشهد بعض التغيرات السعرية في السلع الاستهلاكية.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أحد مشاريع الشباب، أن هناك تعاقدات على اللحوم والدواجن تصل إلى 10 شهور، وسيكون هناك شوادر ومعارض اهلا رمضان في جميع المحافظات، الاسعار ستكون أقل من الأسواق الخارجية بنسبة 15%، كما أن هناك في السلاسل التجارية مكان مخصص لسلع أهلا رمضان.

وأكد أن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ثابته وليست متغيرة، وجميع السلع متاحه ومتوافره، هناك تغيرات سعرية في السوق الحر، نتيجة الأسباب التي ذكرنها.

وأوضح أنه لن يكون هناك تسعيرة جبرية، فالسوق المصري سوق حر، وهناك7 سلع استراتيجية بدءا من مارس وضع حد سعر لهذه السلع، وسقف لأسعار هذه السلع، وهي الأرز والزيت والسكر والفول والجبنه، والمكرونة، والعدس.