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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين يعلن تخصيص 64 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة

صدى البلد

 


أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ عن تخصيص عدد2 عمارة بإجمالي 64 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة العالمين الجديدة وعلى الراغبين من الزملاء الإعلاميين في الحصول على الوحدة السكنية استيفاء الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة صوره بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاوله مهنة سار بطاقة تثبت علاقته بالعمل النقابية.

قال نقيب الإعلاميين إن النقابة سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز وذلك بدء من يوم 12/2/2022 حتى 28/2/2022.


وأكد نقيب الإعلاميين علي أن الوحدات بمساحات 110 م و 120 م و 130 مترا و 133 م سعر المتر 7970 جنيها على أن يتم سداد النسب التالية 20 % من إجمالي قيمه الوحدة كمقدم حجز 1 % مصاريف أداريه 5 % مجلس أمناء 5 % مصاريف أداريه للنقابة.


وأضاف سيكون سدادا باقي ثمن الوحدة على النحو التالي 10 % من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمه الوحدة 1 % لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام تسدد مقدما عند التعاقد على أن يتم سداد باقي الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.


وأوضح أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 1 % وزاره المالية 5 % مصاريف أداريه يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يقوم المستحقة بتقديم شيكات آجلة بقيمه الأقساط قبل الاستلام.

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