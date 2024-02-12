وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القليوبية تنفيذ المشروعات التنموية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة والتي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية والحيوية.



استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء عبد الحميد الهجان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء ومدن المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024 بما يساهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية ، مؤكدًا أن إجمالي عدد المشروعات بالخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية يبلغ 174 مشروعًا، والتي تقدر بمبلغ 855.180 مليون جنيه كمخصصات للانتهاء من تلك المشروعات، تم توزيعها على العديد من القطاعات المختلفة منها رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات.



وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم وكذا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات الجارية وفقاً للجودة والمواصفات المطلوبة وذلك تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم توزيع استثمارات الخطة للعام المالي 2023 – 2024، بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقوم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري، حيث تم الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي أكمل وجه.

