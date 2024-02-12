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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكاراتيه الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة العالم

صدى البلد

التقى اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة   ، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبحث استعدادات مصر لتنظيم الدوري العالمى للكاراتية والذي تستضيفه مصر فى ابريل المقبل وايضا تنظيم مصر لبطولة العالم ٢٠٢٥.

فى بداية اللقاء هنأ وزير الرياضة رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على النتائج المميزة للمنتخب والتى حققها اللاعبون فى بطولة العالم الاخيرة والتى اقيمت بفرنسا ، كما اشاد صبحي  بامتلاك وتواجد لاعبي منتخبنا القومي بأول ثلاث مراكز بتصنيف  الاتحاد الدولى للكاراتيه .

وتناول اللقاء بحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم ٢٠٢٥ .

واطمأن وزير الشباب والرياضة على جاهزية الاتحاد لاستضافة البطولتين خلال الفترة المقبلة.

واثنى الدهراوي على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتحاد الكاراتيه واشار الى ان مصر سوف تشارك خلال الفترة المقبلة بأكبر بعثة مصنفة بالدوري العالمي للشباب والناشئين والتى تستضيفها امارة الفجيرة بدولة الامارات  وشوف تشارك البعثة بعدد  "٢٧٥" لاعبا مصنفا عالميًا.

حضر اللقاء الدكتور اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشئون البطولة والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية والدكتور ايهاب الابياري مدير عام المنشآت الرياضية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للكاراتيه

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