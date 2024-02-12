فكرة حمقاء.. رد قاس من الاتحاد الأوروبي على تعليقات ترامب بشأن الناتو

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب".

جاء ذلك ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي قلل فيها من أهمية التزامه بالناتو في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، كما افادت "فرانس برس".

وقال بوريل: "بكل جدية، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب.. لا يمكن أن يكون حلفا عسكريا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة كل يوم".

وتابع: "إما أن يكون موجودا أو لا".

وأضاف أنه لن يواصل التعليق على "أي فكرة حمقاء" تصدر خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".