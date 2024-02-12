التنمية المحلية توجه بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع بمدن وقرى القليوبية

استعرض اجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، اليوم، جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15لـ 25 % من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان، منوها بأهمية ان تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وهي ( المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة).

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة بذلت جهود كبيرة واتخذت إجراءات صارمة لتنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية"، والتى أعلن عن تنفيذها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم البدء الفعلي لتطبيقها يوم 14 أكتوبر الماضي.

وتضمنت تلك الجهود حصر المنافذ المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة، وإضافة منافذ جديدة، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين للأسعار المعلنة حول السلع التى تتضمنها المبادرة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين.

ولفت اللواء عبد الحميد الهجان، إلي انه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.