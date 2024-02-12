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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتفقد انتظام العمل بإحدى مدارس مصر الجديدة ويكرم المتفوقين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتظام اليوم الثانى من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة الشهيد يسرى عميرة الثانوية الإعدادية النموذجية -  التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية 

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الجدول المدرسي وخريطة الإشراف، مشيراً الى سرعة تسليم الكتب المدرسية للمرحلة الإعدادية، والإلتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد   نهاية اليوم الدراسي.

وأشار إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بييئة جاذبة ، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية .

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حصة لمادة الفيزياء، وحث فيها الطلاب على الجد والاجتهاد للوصول إلى القمة ومتابعة المنصات التعليمية وممارسة الأنشطة والإلتزام بالحضور اليومى حفاظاً على مستقبلهم.

وتوجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لمتابعة حصة لمادة الرياضيات وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من الحصة، وعما إذا كانت تواجههم أى من المشاكل للعمل على حلها على الفور ، حيث أكد الطلاب على أن المدرسة تعمل بكافة طاقاتها لتحقيق كافة متطلباتهم .

كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الندوة التثقيفية الأولى بعنوان " التوعية بالخدمات البريدية " والتى نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بالتعاون مع هيئة البريد والتى تسهم فى نشر الوعى الثقافى لدى الطلاب وتعريفهم بالخدمات البريدية الجديدة المستحدثة وكذلك تعريفهم بأهمية الادخار والتوفير.

وكرم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الطلبة المتفوقين فى الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها للجميع .

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية ، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم

وفى ختام الزيارة توجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة على الجهد المبذول والمتميز و تضافر كافة الجهود والتعاون لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب.

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