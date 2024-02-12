مسلم يطرح "غمة" الأغنية الترويجية لفيلم "درويلة"

يطرح غدا المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب "غمة" وهى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائى "درويلة" من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.. والأغنية بها مشاهد من الفيلم تجمع بين مسلم وبين أبطاله.

يذكر ان فيلم "درويلة" تم طرحه فى دور العرض الأسبوع الماضى، في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب جديد.. وهو بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى، وإخراج معوض إسماعيل.. وتقول كلمات أغنية "غمة":..

مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد .. الباب قدامه هيخرج منه و هعمل سد

و اللي مبينا يعتبره ، دا كان .. دا كان دا كان مولد و اتفض غمه غمه غمه غمه .. و انزاحت راحت ثم

فرفشت و عيشت حياتي .. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه .. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقه .. مالهوش لزمه و بايعينه

لو عايز يرجع لأ .. لو عايز يرجع لأ

احنا بتوع اللي معانا .. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه اذانا .. مطرود و يعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده .. هيعيش بعدنا ف حداده

يتعب و تزيد اعراضه .. و يفضل على نفسه يلوم

حلمه حلمه حلمه .. انه يقابلني ف حلمه

كنت انا نعمته و رفضها .. خلي اللي خده يستلمه

خلي اللي خده يستلمه مقلب كان مقلب .. و خلعت انا منه و بهرب و قولوله سلام خلصنا .. حبه من القلب اتسرب حبه من القلب اتسرب.