محافظ الغربية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تدريب جميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الإثنين/ فعاليات تدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي أطلقتها المحافظة.



وأضاف رحمي أن التدريب استهدف فئة الرائدات من (التضامن، والصحة، والأوقاف والزراعة) وعدد من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي "حياة كريمة".



ولفت إلى أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.



وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الغربية الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة؛ لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".



وأوضح رحمي - خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالمراكز والمدن - أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.