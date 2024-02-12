تحذيرات أممية من تأثير تعليق تمويل الأونروا على لاجئي فلسطين بالأردن

قالت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إنّ بيان الأمم المتحدة في الأردن اليوم يبين أنه إذا لم تتراجع 16 دولة عن قرارها بمنع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيكون هناك عواقب وخيمة، منوهة بأن الوكالة لم تستطيع تقديم خدماتها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: "نتحدث عن 145 مليون دولار تقدم سنويا للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونتحدث أيضا عن 7 آلاف موظف ثابت في الأردن يقدمون خدمات حيوية لكل العمليات التي تقدمها الوكالة".

وتابعت: “في حال استمر هذا الامتناع، سيكون هناك نقص يقارب 51% من التمويل السنوي للوكالة، فالأردن يعتبر من الدول الأكثر احتضانا للاجئين الفلسطينيين” موضحة أن الأراضي الأردنية بها 10 مخيمات تحوي 400 ألف لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى 161 مدرسة تابعة لأونروا تقدم خدمات لما يقارب 107 آلاف طالب وطالبة.

