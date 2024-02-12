المفوض العام للأونروا: نشعر بقلق كبير من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.. فيديو

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن المفوض العام للأونروا، قال إننا نشعر بقلق كبير من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وأضاف المفوض العام للأونروا: بات من الصعب على الأمم المتحدة العمل في رفح الفلسطينية.
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أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن المفوض العام للأونروا، قال إننا نشعر بقلق كبير من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وأضاف المفوض العام للأونروا: بات من الصعب على الأمم المتحدة العمل في رفح الفلسطينية.
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