تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن تفاصيل لقائه بوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها شراكة عميقة يتم تطويرها بشكل مستمر.



وأكد أنه سيكون هناك تعاون في الأوبرا والمسرح، والمحتوى، وفي الدراما والسينما، ورياضية، مثل مباراة الأهلي والزمالك.



وأكد أن هناك تعاون كبير بمليارات من الجنيهات، وسيتم الاهتمام بالمواهب الصاعدة، وسيتم الاهتمام بالمسرح المصري، والمسرح القومي.



ورحبت وزيرة الثقافة، بتركي آل الشيخ ، في وزارة الثقافة، واعتبرتها زيارة تارخية، مؤكده ندخل في مرحلة جديدة من التعاون مع السعودية، والشركة المتحدة.





وقال ترك آل الشيخ، إنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة المصرية، في العديد من الفعاليات الفنية، مؤكدا على أنه مستعد على تقديم كافة أشكال التعاون مع الثقافة المصرية.



وقدم طرحا للتعاون مع الوزارة في 5 محاور بداية رعاية فرق الأوبرا، وإقامة حفل سعودي على أرض مصر، ورد عليه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعمل مسلسل مصري سعودي، وحفل في مدينة العلمين، بتعاون بين البلدين، ومن المقرر إقامتها على عيد الفطر.



واضاف ترك أنه سيتم عمل من 15 إلى 20 مسرحية لفنانين مصريين خلال كل موسم من مواسم الرياض.

وأكد خلال لأنه سيتم عمل ليالي للسعودية في الأوبرا، كما سيتم عمل ليالي الأوبرا لفرق مصرية في السعودية، وعمل العديد من الحفلات المختلفة بين البلدين من أجل التعاون المثمر.



ورحبت وزيرة الثقافة بكل ما تحدث عنه ترك آل الشيخ من أوجه تعاون مثمر بين البلدين.



وكان وصل منذ قليل المستشار ترك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

وكان حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الترويج لمسرحية «تييت» بطولة الفنان أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، والتي تُعرض، على خشبة مسرح «أبوبكر سالم».

ومنذ أيام نشر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» فيديو من المسرحية ليروج لها، وظهر فيه أحمد حلمي وفي يده عصا الموسيقار، وهنا الزاهد مرتدية أزياء يبدو عليها مطربة، وتريد أخذ العصا من يده لكنه يرفض، ويظهر حمدي الميرغني على خشبة المسرح كذلك، ومحمد رضوان ويبدو أن الكوميديا تسيطر على الأجواء.