سفير بانجي بموسكو: رئيس أفريقيا الوسطى سيلتقي ميدفيديف في روسيا

أكد سفير بانجي لدى موسكو ليون دودونو بوناجازا، اليوم الاثنين أن رئيس أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا سيلتقي مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

وقال دودونو بوناجازا: "سيأتي إلى منتدى حزب روسيا الموحدة، حيث سيلتقي مع ميدفيديف"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف أن الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتم إدراجه بعد في جدول أعمال زعيم جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، إن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين-آركانج تواديرا، سيزور موسكو في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

وذكر الكرملين أيضًا أن بوتين لا يخطط حاليًا للقاء رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستين آركانج تواديرا، خلال زيارته الأخيرة لموسكو.