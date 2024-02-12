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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور جمعية "مجاهدي سيناء" ويؤكد دورهم البطولي

صدى البلد

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة الدور الكبير الذي قام به أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة من خلال دعم القوات المسلحة في تحقيق النصر الكبير، حيث أنهم كانوا كالأقمار الصناعية لنقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم، الاثنين، لجمعية "مجاهدي سيناء" بالعريش، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

قال المحافظ "إن حياة مجاهدي سيناء عامرة بقصص الكفاح والنضال من أجل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث قاموا بأعمال بطولية خلال فترة احتلال الكيان الإسرائيلي لسيناء".

ومن جهته، وجه الشيخ عبد الله جهامة الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء على الدعم الكبير للمجاهدين، موضحا أن الجمعية تأسست عام 1987 وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وهي جمعية خدمية لأعضائها من المجاهدين فقط، والبالغ عددهم 757 مجاهدا من محافظات شمال و جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والبحر الأحمر والقاهرة، ومن الحاصلين علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل أنور السادات.

أشار إلي أن المقر الجديد للجمعية علي مساحة (25 مترا في 250 متراً)، بينما المبني الرئيسي مقام علي مساحة 300 م2، ويتكون من طابق واحد يحتوي علي قاعتي اجتماعات و5 مكاتب إدارية وغرف لمبيت للمجاهدين ومسجد ومكتب لرئيس مجلس الإدارة، وتم إنشاؤه بتكلفة تقدر بمليون و200 ألف جنيه، مهداة من القوات المسلحة لمجاهدي سيناء تقديرًا لدورهم في حرب أكتوبر المجيدة.

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