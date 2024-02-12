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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14 طن دواجن وكبدة منتهية الصلاحية في القليوبية

ضبط كبدة فاسدة
ضبط كبدة فاسدة

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتشديد الرقابة على الأسواق ومدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية.


وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ‏ضبط ثلاجة مجمدات بقرية أبو زعبل غير مرخصة وحيازة لحوم متنوعة ودواجن وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، تقدر بكمية وقدرها حوالي 14 طن لحوم متنوعة دواجن وكبدة.


وتابعت المديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المتهم لمركز شرطة الخانكة للعرض على النيابة العامة، ولإصدار قرار بإعدام تلك المضبوطات وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

القليوبية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة محافظة القليوبية مديرية التموين بمحافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة

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