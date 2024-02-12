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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة الاتصالات للنواب: قانون جديد لـ إتاحة وتبادل البيانات

المهندس خالد العطار
المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات

أعلن خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات الذي يهدف لتسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد على جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول علي البيانات بشكل ميسر وسهل.

وأضاف “العطار”، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماع اليوم؛ لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلى وزارة العدل، بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتمت مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدا لان البيانات في هذا العصر اغلي من البترول وأغلي من الذهب.

ولفت إلى أن مصر ضمن الترتيب الاول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوي الاول و تقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك  ترحيب علي مستوي الأعمال، ومن الجهات المانحة الاتحاد الأوربي المعونه الأمريكية المعونة اليابانية.

وتابع نائب وزير الاتصالات “أصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة، وهناك 40 مليون شقة في مصر هي الثروة العقارية لمصر تم الانتهاء من 30 مليون تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادت الكهرباء ممايساهم في الحصول علي حق الدول ويعمل سهولة التعامل علي العقار"، موضحا أن الثروة العقارية تمثل جزءا كبيرا من المنظومه الاقتصادية.

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