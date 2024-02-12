عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤرخ: دعم بريطانيا للاحتلال الإسرائيلي ضد الرأي العام في المملكة المتحدة.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال السفير السابق والمؤرخ البريطاني كريج موراي إن الأرقام نتيجة الحرب على غزة مأساوية خاصة وأن أغلب الضحايا من النساء والأطفال، وأن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال، وأن مشاهد الإبادة الجماعية التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم لا تُصدق لفظاعتها.

txt

التجسس والمراقبة.. كيف استطاع الاحتلال الإسرائيلي تحرير رهينتين من رفح؟

txt

حسين هريدي: حكومة الاحتلال لم تتوافق على خطة نهائية للحرب برفح|فيديو

وأضاف «موراي» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا الدعم الكبير من بريطانيا للاحتلال الإسرائيلي له تاريخ طويل، وأن هذا الدعم من بريطانيا يحدث ضد الرأي العام البريطاني، حيث أظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن الكثير من البريطانيين يريدون وقف إطلاق النار.

أشار إلى أن النخبة السياسية هي التي ترغب بدعم إسرائيل، متعجبا من رفض رئيس الوزراء وقادة المعارضة لوصف ما يحدث في غزة بالجريمة وعدم إدانته، وأن السلطة البريطانية تدعم الاحتلال بالأسلحة والمال التي هي في الحقيقة من ضرائب الشعب البريطاني.

أوضح «موراي» أن الوجه الحقيقي للحكومات الغربية تم كشفه نتيجة حرب غزة وظهر مدى نفاق حكومات تلك الدول، مثل عدم تأييد الحكومة البريطانية لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلا أن من غير المعقول وصف الأمم المتحدة والمنظمات التي تقع تحت مظلتها مثل محكمة العدل الدولية والأونروا بأنها مضادة للسامية، وأن ذلك يعد نوعا من أنواع التشويش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي

ترشيحاتنا

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركه؟ أزهري يجيب

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

تليلور سويفت لها علاقة.. ما سر أشعة الليزر من عيني بايدن؟

الايجيبشين ليج.. رابطة الأندية: عودة أخطر دوري في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ