في مقال بقلم نسرين مالك نشرته صحيفة الجارديان بعنوان "الهجوم الإسرائيلي على غزة يكشف الثغرات في كل ما يدعي السياسيون الليبراليون أنهم يؤمنون به"، تنتقد الكاتبة موقف السياسيين الليبراليين، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيما يتعلق بالصراع الدائر في غزة.

تسلط الكاتبة الضوء على التناقضات والتناقضات في مواقف الشخصيات البارزة مثل كير ستارمر، وجو بايدن، ونانسي بيلوسي، الذين يعبرون عن قلقهم بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة بينما يدعمون في الوقت نفسه تصرفات إسرائيل. وتصف هذه الظاهرة بأنها "خلل" في سياساتهم، حيث تبدو التصريحات والأفعال مفككة وتفتقر إلى التماسك.

يشير المقال إلى التنافر بين التعبير عن الدعم لإجراءات إسرائيل والدفاع عن المخاوف الإنسانية في غزة. فهو يشكك في فعالية ومنطق الاستمرار في دعم إسرائيل وسط الحقائق الصارخة للخسائر في صفوف المدنيين والانتقادات الدولية.

علاوة على ذلك، يناقش مالك التداعيات الأوسع لهذا الموقف على المبادئ الليبرالية والحكم. وترى أنه إذا فشلت الليبرالية في دعم القيم الأخلاقية وحماية حياة المدنيين في صراعات مثل غزة، فإن مطالبتها بالسلطة كقوة استقرار في السياسة العالمية تصبح موضع شك.

ويتناول المقال أيضًا الصراعات الداخلية داخل المؤسسات الإعلامية، مثل سي إن إن ونيويورك تايمز، حيث يتحدى بعض الموظفين التحيز الملحوظ في التغطية لصالح إسرائيل.

وفي نهاية المطاف، يقترح مالك أن الرد السياسي على غزة لا يعكس القوة، بل الضعف، داخل المؤسسة السياسية الليبرالية. يقدم هذا المقال نقدًا للمشهد السياسي الحالي والتحديات التي يواجهها السياسيون الليبراليون في التعامل مع الصراعات الدولية المعقدة.

ويحث تحليل نسرين مالك على التفكير في الآثار الأوسع للقرارات السياسية في أوقات الأزمات ويسلط الضوء على الحاجة إلى التماسك والمساءلة في صنع السياسات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية الحساسة.