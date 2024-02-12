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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرأي العام اليمني.. عمليات الحوثي غير ناجحة دون عمل عربي مشترك

عمليات الحوثي
عمليات الحوثي

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إياد الموسمي إن الحوثيين أعلنوا صباح اليوم عن استهداف سفينة تجارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط معلومات تفيد بوجود تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني في أجواء مدينة الحديدة.

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وأفاد «الموسمي» أن استهداف السفينة الأمريكية اليوم تأتي بعد هدوء نسبي بين الحوثيين والولايات المتحدة استمر لخمسة أيام، مضيفا أن الرأي العام اليمني يرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة وأن على الدولة اليمنية الإعلان عن موقف جاد بشأن هذه القضية، بالإضافة لحماية السواحل والوقوف بجانب الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.

 

وقال إن جماعة الحوثي أعلنت أنها مستمرة في عملياتها فمنذ التاسع عشر من يناير استهدف الحوثيون أكثر من 35 سفينة تجارية، بالإضافة للتصريح الأمريكي باستهداف وقصف أكثر من 100 هدف للحوثيين، لكن بالرغم من ذلك لا زال الحوثيون يقاومون ويطلقون صواريخهم مستمرين في العمليات.

 

وأضاف «الموسمي» أن الرأي العام اليمني يرى أن عمليات الحوثيين غير ناجعة في وقف الحرب على ما لم يكن هناك عمل عربي مشترك لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستهدف أطفال ونساء الشعب الفلسطيني.

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