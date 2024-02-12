أكد ضرورة استمرارها لحماية المدنيين.. الاتحاد الأوروبي: الأونروا تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ مئات الآلاف من الأشخاص دُفعوا نحو الحدود المصرية، موضحًا: "كان لدينا مناقشات عدة مع رئيس وكالة الأونروا وتوافقنا حيال الأهمية القصوى لاستمرار عمل أونروا في حماية المدنيين".

وأضاف "بوريل"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حماية المدنيين هو هدف أونروا ، حيث جرى تدشينها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ومازالت تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين ونؤكد على ضرورة استمرارها في حماية المدنيين في غزة، ليس ذلك فقط، ولكن في عدة دول أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن وفي الضفة الغربية نفسها.

وتابع: "حاليا يوجد مليونا شخص يعتمدون على دعم أونروا بشكل جاد في غزة، وهناك 700 مدرسة تابعة لأونروا يوجد بها ملايين الأطفال والشباب الصغار، وحوالي 140 منشأة صحية توفر مساعدات صحية لـ7 ملايين شخص سنويا".