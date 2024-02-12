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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذبـ.حة القرن.. فتاة صغيرة تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

صدى البلد

شاركت فتاة صغيرة مقيمة في منطقة رفح الفلسطينية رؤى مروعة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، ورسمت صورة قاتمة للحياة في المدينة المحاصرة مع تزايد المخاوف بشأن هجوم بري إسرائيلي محتمل على المدينة.

ووصفت ديانا البخاري، التي كانت تتحدث من داخل مأوى مؤقت في مدرسة محلية حيث تلجأ هي وعائلتها، الظروف القاسية التي يعانون منها.

 ومع تجهيز الحقائب المعبأة مسبقًا تحسبًا للهجوم، كشفت ديانا عن ندرة الضروريات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والغذاء والمياه النظيفة.

وتتكون مساحة المعيشة الضيقة، التي يتقاسمها خمسة أفراد من الأسرة، من مجرد أغطية وأرفف مؤقتة.

ويسود التوتر المتصاعد الملجأ بينما يستعد السكان لهجوم وشيك، وهو احتمال أشارت إليه السلطات الإسرائيلية التي تعتبر رفح معقلاً لحركة حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة.

ويؤكد التحذير الذي وجهته ديانا إلى المجتمع الدولي على خطورة الوضع.

وتتوقع حدوث "مذبحة معاصرة" محتملة في رفح إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتجنب الأزمة التي تلوح في الأفق. إن صوت التفجيرات الذي لا هوادة فيه، والذي يقترب يوما بعد يوم، هو بمثابة تذكير قاتم بالخطر الوشيك.

وفي نداء موجه إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، تناشد ديانا التدخل لمنع المزيد من إراقة الدماء. إن رسالتها المفعمة بالعاطفة هي بمثابة تذكير صارخ بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح المدنيين.

ومع تصاعد التوترات وشبح العنف الذي يلوح في الأفق، فإن كلمات ديانا بمثابة تذكير مؤثر بالحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في رفح.

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