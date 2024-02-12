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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غضب برلماني بشأن قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، هجوما حادا من النائب علي أحمد علي ، على الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب الإصرار على بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.

وأكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص  بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط قيد لا نعرف من له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له  علاقة بقرارات الاتحاد وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ .

وأكد مقدم طلب الإحاطة ان اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد ، كأنها أموال خاصة في وقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام ، مستنكرا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ ما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.

قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ

وانتقد النائب علي احمد علي ، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران ، والتي ادعى فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقى ترحابا من اعضاء البرلمان ، مشددا على أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة ، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الإضرار بالصالح العام .

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