عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ابتعاد القوى الأجنبية.. الشئون العربية بالنواب: اللبنانيون وحدهم من يختارون رئيسهم

لجنة الشئون العربية
لجنة الشئون العربية بمحلس النواب

ناقش اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر تطورات الأوضاع في لبنان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن اللجنة استمعت لممثلي وزارة الخارجية، بشأن جهود مصر لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشيل عون، في أكتوبر 2022، وعدم تمكن البرلمان اللبناني حتى اليوم من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما تسبب في حالة ركود سياسي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى العلاقات السياسية القوية التي تجمع مصر ولبنان، مشيدا بالجهود المستمرة لإنهاء الأزمة اللبنانية، والوصول لانتخاب الرئيس الجديد.

وأكد أباظة، على ضرورة تغليب القوى السياسية اللبنانية الصالح العام للبنان عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، والعمل على الخروج من حالة جمود الأوضاع التي تعم وتؤثر على الاقتصاد اللبناني، لاسيما في ظل تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة ملحة للاتفاق على رئيس لبنان وإجراء انتخابات رئاسية حتى يتم تشكيل حكومة جديد للنهوض بالبلاد من كبوتها.

وأكد أباظة، على رفض تدخل القوى الأجنبية في الشأن اللبناني، قائلا: يجب أن تبتعد عن لبنان حتى يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

أستاذ قانون يوضح الفرق بين عمليات الاتجار وحيازة العملة الصعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ