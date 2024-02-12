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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: الهجمات الإسرائيلية في غزة تتصدر مباحثاتي مع الرئيس السيسي

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تكون غزة القضية الأهم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "اتجه إلى مصر غداً بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مواضيع من ضمنها المجازر الإسرائيلية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة".

وكانت الرئاسة التركية، أعلنت الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارتين متتاليتين ذات أهمية بالغة إلى جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الجاري، في خطوة تعكس توجه أنقرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة في التعاون الإقليمي.

ووفقا لموقع "تركيا الآن"، فإنه وفقًا للجدول المعلن، سيزور أردوغان الإمارات يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يشارك كضيف شرف في "قمة الحكومات العالمية" التي تُعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير.

ومن المتوقع أن يتناول أردوغان في كلمته أمام القمة عدة قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك الأوضاع في غزة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي غزة مصر

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